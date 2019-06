Unwetter über Bayern: Festival-Abbruch und Flughafen-Probleme

Überflutete Straßen und vollgelaufene Keller in Ostbayern

In Obertraubling im Landkreis Regensburg schlug der Blitz in einen Dachstuhl ein. Das Dach geriet dadurch in Brand, wie die Polizei mitteilte. Die zehn Bewohner des Hauses wurden vorsorglich in einer benachbarten Pension untergebracht. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Der Schaden summiert sich allerdings auf rund 300.000 Euro. Wegen der großen Regenmengen hatten die Beamten in Ostbayern aber vor allem mit überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern zu kämpfen. Bis Mitternacht rückten allein die Regensburger Feuerwehren 21-mal wegen überfluteter Straßen und vollgelaufener Keller aus.

Auch in Schwaben liefen Keller voll, Straßen wurden überflutet. Laut Polizei kam es deshalb zu acht Unfällen mit zwei Leichtverletzten. Das Unwetter war im Laufe des Nachmittags erst über Baden-Württemberg und dann nach Bayern gezogen.

Nach der Gewitterfront ist vor der Hitzewelle

Mit der Gewitterfront sanken die Temperaturen spürbar. Schon heute soll es laut Deutschem Wetterdienst in Bayern aber wieder deutlich wärmer werden. Morgen wird es in Unterfranken zwischen 28 und 33 Grad warm. Für Mittwoch und Donnerstag erwarten die Meteorologe den Höhepunkt der Hitzewelle mit bis zu 38 Grad in Nordbayern. In einigen Orten würden voraussichtlich bisherige Rekordwerte für den Juni gebrochen, sagte ein DWD-Sprecher.