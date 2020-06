Unwetter trifft nördliche Oberpfalz - Dammbruch in Oberbibrach

Viele Einsätze bereits am Sonntag

Bereits am Sonntag musste die Feuerwehr in den Landkreisen Neustadt an der Waldnaab und Tirschenreuth oft ausrücken. Nach knapp 100 Einsätzen in der nördlichen Oberpfalz kamen für die ILS am Sonntag Abend und in der Nacht viele weitere dazu.

Nachdem es am Sonntag Nachmittag bereits den östlichen Landkreis Neustadt an der Waldnaab rund um Georgenberg stark getroffen hatte, zog am Abend im westlichen Landkreis ein Unwetter über die Region Eschenbach und Grafenwöhr hinweg. Meist handelte es sich um Schlammlawinen auf den Straßen, ausgehobene Gullydeckel oder Wasser in Kellern, so die ILS.