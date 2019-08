Beide Musikveranstaltungen mussten aufgrund von Unwetterwarnungen unterbrochen werden. Heftige Gewitter, Windboen und Starkregen störten das Taubertalfestival bei Rothenburg o.d. Tauber sowie das Brückenfestival in Nürnberg. Beide Veranstaltungen wurden am Abend wetterbedingt unterbrochen.

Besucher mussten Gelände räumen

Mehrere heftige Gewitter, Windboen und Starkregen setzen dem Konzertgelände des Taubertalfestivals sowie den angrenzenden Campingflächen stark zu. Die Besucher mussten auf die letzten beiden Bands des Abends verzichten und das Konzertgelände an der Eiswiese verlassen. Unter Anleitung von Sicherheitskräften wurde das Publikum aufgefordert Schutz zu suchen. Entweder in ihren Fahrzeugen oder in der Stadt. Ein Shuttlebus brachte Gäste in eine Mehrzweckhalle im Stadtgebiet. Laut Polizei wurden nur wenige Personen leicht verletzt. Einige Zelte wurden durch den Sturm beschädigt.

Unterbrechung beim Brückenfestival

Auch das Nürnberger Brückenfestival fand wegen des Unwetters am ersten Abend ein vorzeitiges Ende. Die Musikfreunde mussten vorerst auf einige Bands verzichten. Das Brückenfestival in Nürnberg findet jährlich auf den Nürnberger Pegnitzwiesen unter der Theodor-Heuß-Brücke statt. Es ist kostenlos und wird ehrenamtlich organisiert. Am Samstag soll die Veranstaltung ganz normal weitergehen. Das teilten die Organisatoren auf ihrer Facebookseite mit.

Fortsetzung der Konzerte am Samstag

Die beiden Musikveranstaltungen sollen am Samstag ganz normal fortgeführt werden. Zum Taubertalfestival kommen etwa 15.000 Besucher. Das Nürnberger Brückenfestival erwartet um die 20.000 Besucher.