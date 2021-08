Unwetter sorgt für zahlreiche Einsätze in Niederbayern

Eine Unwetterfront ist am Samstagabend (07.08.) über Niederbayern hinweggezogen und hat für zahlreiche Feuerwehr- und Polizeieinsätze gesorgt. Wie ein Sprecher der Polizei Niederbayern mitteilte, wüteten Gewitter, Sturmböen und Regen besonders stark in der Stadt und im Landkreis Passau sowie in Simbach am Inn.

Feuerwehren im Dauereinsatz

Allein zwischen 19 und 20 Uhr gingen mehr als 100 Notrufe bei der Polizei ein. Laut einem Sprecher der Integrierten Leitstelle Passau rückte die Feuerwehr zu rund 190 Einsätzen aus. Meist hatten es die Einsatzkräfte mit vollgelaufenen Kellern und umgeknickten Bäumen zu tun, die auf die Fahrbahn gestürzt waren.

Umgestürzter Baum blockiert Bahnstrecke

Ein Baum blockierte die Bahnstrecke München – Simbach, weswegen die Gleise kurzzeitig gesperrt werden mussten. Zudem wurden 13 parkende Autos durch umgeknickte Bäume beschädigt, die meisten in Passau und Simbach am Inn. In Winzer (Lkr. Deggendorf) beschädigte ein umgefallener Baum drei Autos.

Verletzte bei unwetterbedingten Unfällen

Außerdem gab es laut dem Polizeisprecher mehrere unwetterbedingte Autounfälle. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. In einem Fall war Aquaplaning die Unfallursache, hieß es. In Passau brach sich ein Autofahrer ein Handgelenk, als er mit seinem Wagen gegen einen umgestürzten Baum krachte. Auf einer Kreisstraße nahe Kirchdorf am Inn viel ein Baum auf ein fahrendes Auto. Die Fahrerin konnte aber rechtzeitig aus dem Wagen springen, sie blieb unverletzt.

Blitzeinschlag nahe Wohngebiet

In der Nähe von Zeitlarn im Landkreis Rottal-Inn schlug ein Blitz in einen Baum ein. Dadurch kam es nahe einer Wohnsiedlung zu einer starken Rauchentwicklung. Der Baum brannte vollständig nieder. Verletzt wurde niemand. Die Unwetterfront war ab etwa 19 Uhr quer durch Niederbayern, und anschließend Richtung Oberösterreich weitergezogen.