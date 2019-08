Unwetter sorgt für Schäden in Ostbayern

Viel Arbeit hat eine Unwetterfront am Dienstagnachmittag und -abend den Feuerwehren in der Oberpfalz und in Niederbayern beschert.

20 Einsätze im Landkreis Schwandorf

Allein im Landkreis Schwandorf rückte die Feuerwehr zu 20 Einsätzen aus. In Bodenwöhr verwandelte sich die Hauptstraße zwischenzeitlich in einen Fluss, durch den das Wasser schoss. Mehrere Keller mussten anschließend ausgepumpt werden. Etwa 15 Alarmierungen gab es im Bereich Steinberg am See sowie im sogenannten Städtedreieck zwischen Maxhütte-Haidhof, Burglengenfeld und Teublitz. Etwas größer fiel dabei ein Einsatz an einem Campingplatz aus, der vom Sturm verwüstet wurde.

Aquaplaning auf den Straßen

Autofahrer in der Region hatten aufgrund von Starkregen mit Aquaplaning zu kämpfen, mehrfach wurden Hagelschauer gemeldet.

Außerdem schlug bei Steinberg ein Blitz in einen Baum ein. Insgesamt waren zwischen 15 Uhr und Mitternacht 20 bis 30 Feuerwehren im Einsatz. Zur Höhe des entstandenen Schadens gab es zunächst keine Angaben.

"Land unter" im Raum Cham

Weiter westlich trafen die Unwetter vor allem den Raum Cham. Dort kam so viel Regen vom Himmel, dass in einem Baumarkt Wasser durch die Decke in die Geschäftsräume floss. Wie hoch der dabei entstandene Schaden ist, ist noch unklar. Auf dem Parkplatz vor dem Markt liefen Gullys voll und wurden von ausgespülter Beetbepflanzung verstopft. Binnen Minuten war auch der Parkplatz überflutet.