Unwetter sorgen für Schäden und lahmgelegten Verkehr in Franken

Wer in Franken oder auch der oberbayerischen Region um Ingolstadt wohnt, sollte die Nacht zum Montag besser drinnen verbringen. Seit dem frühen Abend ziehen Gewitter durch das nördliche Bayern und hinterlassen dort einige Schäden.

So haben orkanartige Windböen und Gewitter laut der örtlichen Feuerwehr im Raum Aschaffenburg Häuser abgedeckt sowie Bäume umbrechen und Keller volllaufen lassen. Ortsweise kam es zu Stromausfällen, da Masten umgeknickt waren. In Roth wurde das Dach der Anton-Seitz-Mittelschule beschädigt.

In Mittelfranken sorgen umgeknickte Bäume an einigen Stellen für unpassierbare Straßen. So gab es an der B2 rund um Roth kilometerlange Staus.

Zudem fiel laut der Polizei in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) ein Baum auf ein fahrendes Auto, wobei niemand verletzt wurde. Die durch die Aschaffenburger Region verlaufende A 45 war zeitweise komplett gesperrt. Ursache waren auch hier abgebrochene Bäume.

Komplettsperrungen auf der Schiene

Auch auf der Schiene ist der Verkehr in der Region Aschaffenburg beinahe zum Erliegen gekommen. Züge von Würzburg verkehren etwa nur noch bis Aschaffenburg, der Weg weiter nach Frankfurt ist wegen eines unwetterbedingten Stellwerkproblems in Hanau dicht.

Doch auch im südlichen Franken hinterließ das Unwetter seine Spuren. Der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Nürnberg und Treuchtlingen ist komplett eingestellt, mehrere S-Bahnen in der Metropolregion Nürnberg fahren nicht mehr. Auch mehrere Straßen in Mittelfranken sind wegen umgeknickter Bäume oder herabgefallener Äste gesperrt.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist mit einer Entspannung der Lage in Bayern nicht zu rechnen. Im Nürnberger Raum sowie in Ingolstadt und Umgebung ist in der Nacht mit heftigem Regen, Hagel sowie Orkanböen zu rechnen.