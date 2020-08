Unwetter richtet Schäden in Bodenmais an

Das Gewitter mit Starkregen, das am Abend durch Ostbayern gezogen ist, hat auch in Bodenmais (Lkr. Regen) Schäden angerichtet.

Gewerbebetrieb unter Wasser

Laut Feuerwehr drang das Wasser am Ortsrand in mehrere Häuser ein und musste abgepumpt werden. Am Moosbach wurde ein Gewerbebetrieb knietief unter Wasser gesetzt. Auch hier arbeitete die Feuerewehr mit Pumpen, außerdem mit Sandsäcken, um weitere Schäden zu verhindern.