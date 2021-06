Starkregen, Blitz und Donner: die Unwetternacht in Bayern

Niederbayern: Die dritte Gewitternacht

Auch Niederbayern hat zuletzt mehr als genug Wasser gesehen: In einigen Orten wüteten die Unwetter bereits die dritte Nacht in Folge. Besonders betroffen diesmal: der Osten des Regierungsbezirks.

In Künzing im Landkreis Deggendorf fluteten Wassermassen aus einem Überlaufbecken die Keller mehrerer Häuser. In Passau blieb ein Auto in einer überfluteten Unterführung liegen - der Fahrer konnte sich eben noch retten. In Mallersdorf-Pfaffenberg im Landkreis Straubing-Bogen musste das Public Viewing des Fußballspiels zwischen Deutschland und Ungarn aufgrund des heftigen Regens abgebrochen werden.

Für den Fluss Regen bei Cham meldet der Deutsche Wetterdienst die Meldestufe 1 - es kann im Lauf des Tages zu "Ausuferungen" kommen.