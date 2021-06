Unwetter: Millionenschaden bei Glasunternehmen Joska

Auch auf Forststraßen und Wanderwegen hat das Unwetter erhebliche Schäden angerichtet. Das hat die Bodenmais Tourismus Marketing bekannt gegeben. Der Forstbetrieb Bodenmais geht nach ersten Schätzungen von einer sechsstelligen Schadenshöhe aus. Die Staatsforsten werden die Schäden in den nächsten Tagen genau aufnehmen und dann mit den Reparaturen beginnen. Bis dahin werden Wanderer und Radler gebeten, vorsichtig zu sein. Große Teile des Wander- und Radwegenetzes seien "schlecht, nur mit äußerster Vorsicht oder gar nicht benutzbar", heißt es in einer Pressemitteilung. Aufpassen muss man vor allem auf Rad- und Wanderwegen, die in der Nähe von Bächen verlaufen. Dort sind Gefahrenstellen oder abgesackter Untergrund teils nicht einsehbar. Am Bodenmaiser Silberberg sind heute vorsichtshalber alle Anlagen geschlossen.

In Teisnach wurde ein geparktes Auto in die Teisnach geschwemmt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Das Auto konnte erst am Vormittag geborgen werden.

Einbrecher öffnet Dach eines Supermarktes in Altdorf

In Altdorf bei Landshut war es offenbar ein Einbrecher, der für einen größeren Wasserschaden in einem Supermarkt gesorgt hat. Laut Polizei hatte der Unbekannte beim Versuch in den Supermarkt zu gelangen das Dach aufgehebelt. Dadurch brach ein Teil der Decke ein und wegen eines Gewitters drang Wasser in den Verkaufsraum ein und überflutete diesen zum Teil. Laut Polizei entstand insgesamt ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro. Ob der oder die Täter in den Supermarkt gelangten, konnte bislang nicht geklärt werden.