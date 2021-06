Unwetter in Unterfranken: Storchenmama vom Blitz getroffen

Anfang der Woche ist ein Unwetter durch Unterfranken gezogen. Es kam unter anderem zu überfluteten Straßen und vollgelaufenen Keller. Auswirkungen hatte das Ganze auch auf die Storchfamilie in Hammelburg auf dem Mönchsturm: es ist ein Blitz in das Storchennest eingeschlagen. Die Storchen-Mutter Adele ist gestorben. Der Storchen-Vater Jakob wird vermisst.

Hammelburger hat gestorbene Storchenmama gefunden

Christian Fenn beobachtet die Störche per Webcam und betreibt ein Online-Tagebuch. "Das Gewitter war gerade schon am Abklingen. Dann kam noch ein riesen Rumser!" Eine Überprüfung am Computer zeigte, dass die Webcam am Storchennest kein Signal übertrug. "Ich bin dann gleich zum Mönchsturm gefahren- und, leider lag auch schon der tote Storch auf der Turmtreppe! Es war klar: der Blitz hatte eingeschlagen! Ich habe dann gleich gedacht: Das hat keiner überlebt. Das kann keiner überlebt haben! Und es war dann wie ein kleines Wunder, als ich dann mit den ersten Sonnenstrahlen plötzlich die Küken entdeckt hab!"

Storchenpapa Jakob verschwunden

Den Jungstörchen gehe es laut Fenn gut. Sie seien fit und das Verhalten habe sich nicht verändert. Der Storchenpapa, Jakob, ist verschwunden – und wird laut Christian Fenn wohl auch nicht wiederkehren: "Wir konnten in den letzten Jahren immer wieder beobachten: Wenn es Probleme mit den Nestern gibt, dann verlassen die Störche die Nester einfach und kommen nicht zurück. Ich glaube deshalb nicht, dass Jakob zurückkehren wird."

Unklar wie es mit den Storchenbabys weitergeht

Laut Fenn können die Küken noch nicht fliegen und sich selbst mit Futter versorgen. Deshalb ist es noch unklar, wie es mit den Störchen weitergeht. Entweder kommen die Küken kommen in eine Auffangstation oder müssen vor Ort gefüttert werden. Letztere Option würde Fenn eher Befürworten befürworten: "Für die Hammelburger wäre das die schönste Option. Wir können sie weiter beobachten. Und es sind ja irgendwie auch unsere Kinder. Wenn wir merken, es klappt nicht, dann haben wir immer noch die Notlösung Aufzuchtstation." Futter könne über eine Feuerwehrleiter oder über den Zugang, in der aktuell die Webcam installiert ist ins Nest gebracht werden, so Christian Fenn.