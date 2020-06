Unwetter in Unterfranken: Schlammlawinen und überflutete Keller

Die schweren Gewitter zogen ab 21:00 Uhr über auch über Unterfranken und sorgten örtlich für vollgelaufene Keller und überflutete Straßen.

Haus bis zum Erdgeschoss vollgelaufen

Die Integrierte Leitstelle am Untermain meldete 120 Einsätze, der Großteil davon im Raum Aschaffenburg. In Haibach (Lkr. Aschaffenburg) musste die Feuerwehr gleich 30 Mal ausrücken. In dem Ort stand unter anderem ein Haus bis zum Erdgeschoss unter Wasser. Die Bewohnerin kam verletzt ins Krankenhaus.