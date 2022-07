Unwetter in Südbayern: Hagel und vollgelaufene Keller

Ein heftiges Unwetter hat am Donnerstagabend und die Nacht durch für vollgelaufene Keller und zahlreiche Polizeieinsätze gesorgt. Die Gewitterzellen hinterließen erste Schäden im Allgäu, wuchsen weiter an und zogen ostwärts über das Alpenvorland. In anderen Regionen blieb es trotz angekündigter Unwetterwarnungen ruhig.

Unwetter im Allgäu: Muren, starker Hagel, aber keine Verletzten

In Oberstdorf ist es zu mehreren Murenabgängen und Überschwemmungen gekommen. Auf Straßen lagen zum Teil faustdicke Felsbrocken, so die Polizei in Oberstdorf. Die Feuerwehr musste Kanäle freibaggern, damit das Wasser abfließen konnte. Wie ein Beamter der Inspektion Oberstdorf sagte, habe er beim Deutschen Wetterdienst nachgefragt. So seien in der stärksten Phase des Gewitters allein in zehn Minuten 25 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen.

Hagel und Überschwemmungen gab es auch im Raum Kempten. Aus Füssen meldet die Polizei schweren Hagel mit golfballgroßen Hagelkörnern. Dort habe der Hagel auch die privaten Autos der Beamten beschädigt, zum Teil seien die Frontscheiben gesprungen. Verletzte, so die Einsatzzentrale in Kempten, hat es aber bei den Unwettern im Allgäu nicht gegeben.