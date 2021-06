23.06.2021, 08:51 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Windhose hinterlässt Schneise der Verwüstung

In Friedberg hat eine Windhose am frühen Dienstagabend in der Siedlung Obermoos eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Eine Frau, auf deren Wohnwagen ein Baum stürzte, hatte Glück im Unglück.