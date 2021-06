Unwetter in Schwaben: Vereinzelt Überflutungen, geringe Schäden

Bei einem Wassereinbruch in einem Wohnhaus in Augsburg musste die Feuerwehr schnell handeln. Durch den Starkregen war Wasser in das Wohnhaus eingedrungen, vorübergehend floss dort das Wasser aus den Steckdosen geronnen. Die Einsatzkräfte stellten umgehend die Strom- und Gasversorgung ab und pumpten das Wasser ab. Von den Wassermengen überflutet wurde auch das Umspannwerk Stadtbergen, das Wasser konnte von der Feuerwehr abgepumpt werden.

Aquaplaning-Unfall auf der A8 bei Dasing

Überflutete Straßen und Wassereinbrüche gab es nach Auskunft des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord in den Städten Bobingen und Königsbrunn im Landkreis Augsburg, sowie in Aichach und auf der Autobahn A8 zwischen Zusmarshausen und Adelzhausen. An der Anschlussstelle Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg) kam ein Pkw wegen Aquaplanings entgegen der Fahrspur auf dem Standstreifen zum Stehen. Das erkannte eine 26-Jährige zu spät, ihr Sportwagen kam ins Schleudern und krachte gegen die Außenschutzplanke. Verletzt wurde niemand.

Ruhige Nacht für die Einsatzkräfte im Allgäu

Ruhig war dagegen die Lage im Allgäu. Trotz Unwetterwarnung vom Abend verlief die Nacht im Einsatzbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten offenbar ohne besondere Vorkommnisse. „Unwetterbedingt hatten wir in der Nacht keine Einsätze“ , so ein Sprecher der Einsatzzentrale in Kempten.