Unwetter in Schwaben: Über 200 Notrufe im Raum Augsburg

Wegen Starkregen und heftiger Gewitter hatten Polizei und Feuerwehren auch im Raum Augsburg gestern Nachmittag bis in die Abendstunden alle Hände voll zu tun. Gegen 15 Uhr zog das Unwetter über das Stadtgebiet und die angrenzenden Gemeinden hinweg. Innerhalb kürzester Zeit waren vor allem nördlich und südlich von Augsburg mehrere Straßenabschnitte überflutet.

Viele Aquaplaning-Unfälle

Nach Angaben von Einsatzleiter Erwin Widmann gingen beim Polizeipräsidium Schwaben Nord insgesamt 13 Notrufe ein. Von den Überflutungen betroffen waren vor allem die Bundesstraße 2 im Bereich Aichach-Friedberg und die Staatsstraße bei Buttenwiesen im Landkreis Dillingen. Aufgrund von Aquaplaning gab es im Bereich des Polizeipräsidiums acht Unfälle. Allein auf der A8 mussten die Beamten zu drei Unfällen ausrücken. Zwei Insassen wurden bei den Verkehrsunfällen leicht verletzt. Auch in Aichach stand das Wasser auf der Straße. Eine 26-jährige kam auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Oberschneitbach und Unterschneitbach von der Fahrbahn ab, das Auto überschlug sich dabei. Die Fahrerin konnte sich leicht verletzt aus ihrem Fahrzeug befreien und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Aichach gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr musste das überschüssige Wasser auf der Fahrbahn abpumpen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000,-€. Die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor auch eine 23-Jährige am frühen Samstagabend in Friedberg, Höhe Business-Park. Als der Starkregen einsetzte kam die Fahrerin auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende Autofahrerin konnte zum Glück rechtzeitig ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Beide PKW landeten im Straßengraben, schwer verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Zur Beobachtung wurden alle sechs in den beiden Fahrzeugen befindlichen Personen ins Krankenhaus Friedberg gebracht.

Feuerwehren im Dauereinsatz

Besonders in Senken konnte die Kanalisation die Wassermassen nicht mehr aufnehmen, Straßen wurden überflutet, Gullydeckel wurden hochgedrückt. Bis 21.20 Uhr wurden bei der Integrierten Leitstelle Augsburg 195 Anrufe wegen überfluteter Kellerräume, Garagen und Wohnungen registriert, auch in einer Maschinenhalle drang Wasser ein. Im Bereich Thierhaupten gab es einige Murenabgänge. Viele Straßen mussten von Schmutz und Verunreinigungen gesäubert werden.

In Biburg und Zusmarshausen schlug ein Blitz in zwei Häuser ein, die Feuerwehr stellte unter anderem verschmorte Steckdosen fest. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Einsatzkräfte aus dem Landkreis Augsburg, Donauries und Aichach-Friedberg waren bis ein Uhr im Dauereinsatz. Aktuell würden zwar noch einige Anrufe abgearbeitet, Straßensperrungen seien inzwischen wieder aufgelöst. Es lägen auch keine Meldungen mehr über Behinderungen vor.

In Kempten lief das Unwetter glimpflich ab

Auch bei der Polizei-Einsatzzentrale in Kempten gingen einige Anrufe wegen Straßenüberflutungen und vollgelaufener Keller ein. Der Einsatzschwerpunkt sei offenbar im Bereich Ostallgäu gewesen, erklärte ein Polizeisprecher dem BR. Es sei auch für das Allgäu die höchste Warnstufe 4 herausgegeben worden, die Unwetter-Einsätze hätten sich hier jedoch in Grenzen gehalten.