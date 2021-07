Unwetter in Ostbayern: Vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume

Wie schon in den vergangenen Wochen sind Niederbayern und die Oberpfalz am Donnerstag erneut von heftigen Gewittern mit starken Regenfällen heimgesucht worden. Etliche Keller liefen voll und Einsatzkräfte mussten Bäume von den Straßen räumen. Es kam zu über 200 Einsätzen.

Landkreis Rottal-Inn stark betroffen

Ein Unwetterschwerpunkt war der Landkreis Rottal-Inn: Hier wurden zahlreiche Keller überflutet. Nach Angaben der integrierten Leitstelle Passau, die für die Regionen Freyung-Grafenau, Passau und Rottal-Inn zuständig ist, rückten die Einsatzkräfte bis zum frühen Abend etwa 170 Mal zu Unwetter-Einsätzen aus.

Zum Beispiel nach Bad Birnbach; Dort wurde ein Keller geflutet, in dem Motor- und Differenzialöl gelagert waren. Es bildete sich ein circa 40 Zentimeter hohes Öl-/Wassergemisch, berichtet die Feuerwehr. Durch die Beschädigung an der Mauer des Hauses wird der Schaden dort auf 15.000 Euro geschätzt. Glück im Unglück hatte ein 29-jähriger Autofahrer aus Kößlarn: Auf der Straße von Triftern nach Kößlarn stürzte aufgrund des Unwetters eine große Fichte auf sein Auto. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro, so die Polizei. Dem Mann passierte nichts.

Auch zu einigen Fehlalarmen kam es. So stiegen zum Beispiel in einem Wald nahe Schachtel Schwaden auf. Die Überprüfung durch eine Polizeistreife ergab, dass es nicht brannte, sondern die Wiese nach dem Regen dampfte.

Der insgesamt entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Laut Leitstelle seien die Schäden aber im Vergleich zu anderen Unwettern der letzten Zeit nicht besonders hoch. Hauptsächlich waren Wasserschäden zu beklagen. Die Wetterlage beruhigte sich am Abend wieder.