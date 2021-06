Unwetter in Oberfranken: Vollgelaufene Keller, keine Verletzten

Heftige Regenfälle und Gewitter haben in Oberfranken in der Nacht zum Montag für überflutete Keller und Straßen sowie umgefallene Bäume und eine Vielzahl von Sachschäden gesorgt. Nach Angaben verschiedener Integrierter Leitstellen (ILS) sind aufgrund des Unwetters mehr als 80 Notrufe eingegangen.

Oberfranken: Unwetter sorgt für umgeknickte Bäume

Dabei handelte es sich meist um vollgelaufene Keller oder umgeknickte Bäume. Verletzte habe es aufgrund des Gewitters und der Sturmböen keine gegeben. Während die Nacht in den Großräumen rund um Hof und Bayreuth verhältnismäßig ruhig verlief, musste die Feuerwehr alleine im Großraum Coburg 20 vollgelaufene Keller auspumpen.

Wettervorhersage kündigt weitere Gewitter für Bayern an

Für den Montagvormittag kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Bayern, besonders aber im Süden und später auch in der Mitte des Freistaates, vereinzelt Schauer und im Laufe des Tages erneut kräftige Gewitter an.