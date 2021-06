vor 28 Minuten

Unwetter in Oberfranken: Starker Hagel im Landkreis Forchheim

In Oberfranken reißen die Unwetter nicht ab: Besonders im Landkreis Forchheim hat es auch am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch stark gehagelt. Insgesamt hat sich die Lage in Oberfranken aber etwas beruhigt.