Unwetter in Oberfranken: Feuerwehren im Einsatz

Starker Wind, Gewitter und Regen haben am Dienstagabend auch in Teilen Oberfrankens zu Schäden geführt. Am stärksten traf das Unwetter den Bereich um Hof und Wunsiedel. Dort musste die Feuerwehr insgesamt 35 Mal ausrücken, wie die Integrierte Leitstelle (ILS) Hochfranken auf Nachfrage des BR mitteilt.

Vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume

In den meisten Fällen waren Keller vollgelaufen. Dazu seien einige Bäume auf Straßen und Grundstücke gestürzt. Auch aus dem Raum Bamberg und Forchheim meldet die Leitstelle unwetterbedingte Einsätze. Dort sei in zehn Fällen wegen umgestürzter Bäume und vollgelaufener Keller die Feuerwehr im Einsatz gewesen.

Bayreuth, Kulmbach und Coburg bleiben verschont

Ruhig hingegen blieb die Lage im Raum Bayreuth/Kulmbach. Die ILS dort meldet lediglich drei Einsätze wegen Sturm und Regen. In Coburg habe die Feuerwehr kein einziges Mal ausrücken müssen.

Schwere Schäden im Süden Bayerns

Im Süden Bayerns richtete das Unwetter hingegen große Schäden an. Bahnstrecken mussten gesperrt werden, in Landshut standen Teile der Innenstadt unter Wasser.

Erst vor einer Woche hatten schwere Unwetter auch Oberfranken heimgesucht. Im Raum Forchheim färbte starker Hagel die Landschaft winterlich weiß. Im Landkreis Coburg stand der Wildpark Schloss Tambach nach starken Regen unter Wasser.