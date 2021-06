Unwetter in Oberbayern: Massive Ausfälle bei der Bahn

Das Unwetter über Oberbayern sorgt für massive Ausfälle und Behinderungen bei der Bahn. Wegen umgestürzter Bäume mussten zahlreiche Strecken gesperrt werden.

Regionalverkehr von und nach München eingestellt

DB Regio meldet, dass der Regionalverkehr zwischen München und Landshut wegen Unwetterschäden ab sofort eingestellt ist. Auch die Strecke zwischen München und Ingolstadt ist gesperrt - wegen Unwetterschäden zwischen Reichertshausen und Petershausen. Wie die Bayerische Regiobahn (BRB) mitteilt, sind aktuell die Strecken München-Rosenheim-Kufstein sowie München-Holzkirchen-Rosenheim gesperrt. In beiden Fällen gibt es keinen Busnotverkehr.

Behinderungen im gesamten Netz der S-Bahn München

Im gesamten Netz der S-Bahn München kommt es wegen Unwetterschäden und umgestürzten Bäumen zu teils erheblichen Verspätungen und Teilausfällen.

Bäume in der Oberleitung zwischen Puchheim und Geltendorf beeinträchtigen den S-Bahnverkehr auf der Linie der S 4 in beiden Richtungen. Die Strecke ist aktuell gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung Innenstadt wenden in Pasing. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

Nach einem Blitzschlag kommt es zu technischen Störungen an Signalen auf der Linie S 1. Die S-Bahnen fahren bis auf Weiteres ab Neufahrn direkt von bzw. nach Freising. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Neufahrn und München Flughafen Terminal ist eingerichtet.

Wegen Gegenständen im Gleis ist die Strecke der S 2 zwischen Dachau und Altomünster gesperrt. Wie die Bahn mitteilt, ist ein Schienersatzverkehr auch hier eingerichtet.

Münchner Feuerwehr muss zu 70 Einsätzen ausrücken

Berufs- und Freiwillige Feuerwehr sind in München seit 17 Uhr zu rund 70 unwetterbedingten Einsätzen ausgerückt. Das erklärte ein Sprecher der Branddirektion auf Nachfrage des BR. Gründe waren demnach vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume, heruntergefallen Äste und unter Wasser stehende Straßen. Größere Schäden sind bislang nicht bekannt. Laut Polizei ist in der Nähe des Ostbahnhofs ein Baugerüst auf einen Pkw gefallen. Das Auto wurde dabei beschädigt, verletzt wurde niemand. An der A99 war die Unterführung zur A8 bei Hohenbrunn überflutet.