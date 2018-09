Unwetter in Oberbayern: 250 Feuerwehr- und Polizeieinsätze

Im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord kam es zu rund 100 Einsätzen. Ein Unwetterschwerpunkt lag laut einem Polizeisprecher mit rund 65 Einsätzen im Großraum Ingolstadt. Zumeist handelte es sich um umgefallene Bäume oder herabgefallene Äste und umgekippte Bauzäune. Durch das Unwetter kam es auch zu Unfällen auf den Straßen, so der Polizeisprecher weiter, jedoch blieb es auch hier bei Blechschäden und leichten Verletzungen.

Besonders viele Einsätze im südlichen Oberbayern

Unwetterschwerpunkte lagen in den Landkreisen Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen sowie im Südosten - in Traunstein, Berchtesgaden und Mühldorf/Altötting. Rund 150 Einsätze beschäftigten das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd in dieser Sturmnacht. Haupteinsatzgrund waren auch hier Bäume und Äste, die Freiwilligen Feuerwehren im Südlichen Oberbayern waren gut beschäftigt. Unter anderem blockierten auf der A95 zwischen Murnau und Eschenlohe umgestürzte Bäume den Verkehr. Die Autobahn ist inzwischen aber wieder frei.

Bahnverkehr noch beeinträchtigt

In Spatzenhausen fiel ein Baum auf ein Auto, in Oberhausen auf ein Haus. In Grafenaschau kam es zu einem längeren Stromausfall. Auch im Bahnverkehr kam es zu Beeinträchtigungen. So fiel ein Baum auf die Bahnstrecke zwischen Murnau und Oberammergau - hier musste der Zugverkehr deswegen eingestellt werden. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis heute Mittag. Wegen Unwetterschäden musste auch der Streckenabschnitt zwischen Weilheim und Murnau, der inzwischen wieder frei ist, gesperrt werden.

Noch immer gesperrt ist die Strecke der Linie S 1 zwischen Moosach und Neufahrn. Hier fahren ersatzweise Busse.