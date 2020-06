Unwetter in Mittelfranken: Polizei und Feuerwehr im Dauereinsatz

Starkregen und Gewitter halten die Einsatzkräfte auf Trab: Die Feuerwehr Nürnberg rückte bis Sonntagmittag überwiegend zu technischen Hilfeleistungen aus. Die Einsatzkräfte waren vor allem damit beschäftigt, Keller auszupumpen.

Schmutz verstopf Gullis

Auch einige Unterführungen waren durch die Wassermassen vollgelaufen. Hier wird vor allem Schmutz in die Siebe der Kanalgullis gespült und verstopf diese. Die Feuerwehr öffnet die Gullis, damit das Wasser ablaufen kann.

Zahlreiche Blitzeinschläge

Außerdem mussten die Einsatzkräfte 18 Brandmeldungen abarbeiten, ausgelöst teils durch eindringendes Wasser oder blitzbedingte Überspannungen. Dreimal schlug der Blitz ein, die sogenannten kalten Blitze lösten jedoch keinen Brand aus.

Aquaplaning auf der Autobahn

Auch die Polizei in Mittelfranken war gut beschäftigt und wurde über 100 Mal zu unwetterbedingten Einsätzen gerufen. Auf den Autobahnen A6 und A3 gab es kleinere Unfälle, vermutlich wegen Aquaplaning. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Daneben sperrte die Polizei zeitweise Straße oder regelte den Verkehr vor überschwemmten Unterführungen.

Hoher Schaden durch Blitzschlag

Am Sonntagmorgen schlug ein Blitz in ein Wohnhaus in Neuhaus an der Pegnitz ein. Dabei wurde niemand verletzt, es entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.

Wasserschaden im Erlanger Rathaus

Das Erlanger Rathaus bleibt am Montag (15.06.20) für den Publikumsverkehr geschlossen. Das schreibt die Stadt Erlangen in einer Mitteilung. Durch das Unwetter am Sonntagmorgen ist es in den Kellerräumen und im Erdgeschoss zu einem massiven Wassereinbruch gekommen. Davon betroffen sind neben den Schalterbereichen im Erdgeschoss auch Aufzüge, Elektrik und Sicherheitsanlagen. Aus Sicherheitsgründen und wegen Reinigungsarbeiten kann das Verwaltungsgebäude vorerst nicht geöffnet werden. Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Haus ebenfalls nicht betreten sollen, können Anliegen auch telefonisch nicht bearbeitet werden.

Über 180 Einsätze in Erlangen

Seit Sonntagmorgen ist die Feuerwehr Erlangen im Dauereinsatz, die Einsatzkräfte wurden 180 Mal gerufen. Neben dem Erlanger Rathaus sind die Wassermassen auch in das Bahnhofsgebäude in Erlangen eingedrungen, das Gebäude wurde teils gesperrt. Wasser gelang auch in die Versorgungsgänge der Uniklinik. Daneben hat der Starkregen unzählige Keller, Unterführungen und Tiefgaragen unter Wasser gesetzt. Im Einsatz sind rund 200 Einsatzkräfte, alle freiwilligen Feuerwehren und das THW.