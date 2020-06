Unwetter in Mittelfranken: Feuerwehr im Dauereinsatz

Gewitter und Starkregen haben Samstagnacht für zahlreiche Einsätze gesorgt: In der Nacht zum Sonntag (14.06.20) schlug ein Blitz in ein Gebäude im Nürnberger Stadtteil Johannis ein, ein Feuer brach dabei aber nicht aus. Der Blitz schlug auf dem Dach in einen Kamin ein und trat durch die Zimmerdecke wieder aus.

Brennender Ast in Oberleitung

Im Stadtteil Laufamholz verfing sich ein brennender Ast in der Oberleitung der Bahn. Daneben liefen zahlreiche Keller und Unterführungen voll.

Blitzschlag in Einfamilienhaus

Am Sonntagmorgen schlug ein Blitz in ein Einfamilienhaus in Neuhaus an der Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land ein. Verletzt wurde dabei niemand, die Höhe des Schadens ist derzeit unklar. Sämtliche Freiwillige Feuerwehren im Stadtgebiet und alle Wachen der Berufsfeuerwehr waren an der Bewältigung der Einsätze in der Nacht beteiligt. Allein am Sonntagmorgen zwischen 6.00 Uhr und 08.30 Uhr meldete die Polizei Mittelfranken 65 unwetterbedingte Einsätze.