Unwetter in Landshut: Straßen überflutet, Autos weggespült

"Phasenweise wahre Sturzfluten"

Das Unwetter wütete in Landshut besonders im Rosental zwischen der Falkenstraße und der Mündung in die Bachstraße. Aus dem hinteren Rosental, das den gesamten Bereich vom Birkenberg über den Buchberg bis fast Mittergolding und Aign entwässert, schossen "phasenweise wahre Sturzfluten" heraus, so die Feuerwehr.

Dementsprechend drangen Wasser und Schlamm besonders in Grundstücke links und rechts des Rosentals ein. Aber auch im Bereich der Bachstraße und der Äußeren Münchner Straße sowie im Bereich Landshut-West überflutete das Wasser einige Anwesen und Firmen.

Der Sachschaden in den betroffenen Gebäuden dürfe zum Teil hoch sein, schätzt die Feuerwehr. Eine endgültige Bilanz an den Einsatzstellen war am Abend aber noch nicht möglich. Die Abarbeitung vor allem der Einsatzstellen im Bereich Achdorf laufe und werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, hieß es.

Landkreis kam glimpflich davon

Der restliche Landkreis Landshut ist bei dem Unwetter am Mittwoch aber glimpflich davon gekommen. Laut dem Polizeipräsidium Niederbayern gab es ansonsten nur drei Einsätze wegen Überschwemmungen. In einem Fall war ein Auto beteiligt, es kam aber zu keinen größeren Schäden. Die Feuerwehren und Straßenmeistereien hätten sich um überschwemmten Straßen gekümmert.