Unwetter in Landsberg: Schlammlawine flutet Wohngebiet

Gegen 21 Uhr ging am Samstag in Landsberg ein Gewitterschauer mit Starkregen nieder, der innerhalb kürzester Zeit so viel Wasser in die Stadt spülte, dass die Kanalisation überlief und zahlreiche Keller überflutet wurden, wie die Einsatzzentrale Fürstenfeldbruck bestätigte.

Feuerwehr bis zum Sonntagmorgen beschäftigt

Über 50 Mal rückten die Feuerwehren in der Region aus, um Keller auszupumpen und überflutete Fahrbahnen zu sperren. Besonders betroffen war der südöstliche Teil Landsbergs, wo die Wassermassen den Schlamm von einem nahegelegenen Acker in ein Wohngebiet spülten. Hier war die Feuerwehr bis Sonntagmorgen um sechs Uhr im Einsatz.

In einem Keller stand der Schlamm über eineinhalb Meter hoch, was bei Starkregen in dieser Gegend aber häufiger passiert.