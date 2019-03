Unwetter in Bayern: Sturmtief sorgt für weitere Schäden

Die Stadt Augsburg hat das Faschingstreiben auf dem Rathausplatz aufgrund einer Unwetterwarnung für heute eingestellt. Fahrgeschäfte und Buden sind seit dem frühen Nachmittag geschlossen, das Bühnenprogramm mit Auftritten der Faschingsgesellschaften wurde abgesagt.

Augsburg: Kein Zoobesuch

Der Augsburger Zoo schloss wenig später wegen des zu erwartenden Sturms seine Pforten. Die Forstverwaltung in Augsburg empfiehlt, den Stadtwald zu meiden. In einer Mitteilung der Stadt wird vor herabfallenden Ästen gewarnt. Auch der Botanische Garten und die Friedhöfe wurden aufgrund der Unwetterwarnung geschlossen.

Auch Hallstadt sagt Faschingszug ab

"Sicherheit geht vor", sagt auch Manuel Reitberger vom 1. Faschingsverein Hallstadt. In der Stadt in Oberfranken mussten die Fachingsfeierlichkeiten abgesagt werden. Bei dem Umzug sollten sechs Fuß- und 24 Wagengruppen ab 14 Uhr durch die Stadt ziehen, zwischen 3.000 und 5.000 Zuschauer wurden erwartet. "Bei so vielen Menschen auf der Straße wollen wir kein Risiko eingehen", erklärte Reitberger.

Auch der traditionelle Nachtfaschingszug der oberbayerischen Stadt Neumarkt-Sankt Veit wurde wegen der aktuellen Wetterlage abgesagt. Dies bestätigte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Mühldorf.

Gefahr durch herabstürzende Äste in München

In München sind die Friedhöfe ebenfalls geschlossen. Die Münchner Feuerwehr meldet unwetterbedingte Einsätze im Stadtgebiet. In den kommenden Stunden sei weiter mit heftigen Sturmböen zu rechnen. In der Stadt gehe vor allem von herabstürzenden Ästen und Gebäudeteilen Gefahr aus.

Feuerwehreinsätze und Bahnbehinderungen

In Oberbayern war die Bahnstrecke zwischen Schliersee und Bayrischzell für eine halbe Stunde gesperrt, nachdem ein Baum auf das Gleis gestürzt war. Aus demselben Grund ist die Strecke der Linie S2 zwischen Erding und Markt Schwaben gesperrt. Auf der Strecke zwischen Altomünster und Dachau ruht der Bahnverkehr wegen Gegenständen in der Oberleitung. Laut Deutscher Bahn sind Ersatzbusse im Einsatz.

Bahnreisende sollen sich vor Fahrtantritt informieren

Im gesamten Streckennetz der Südostbayernbahn kommt es zu Beeinträchtigungen und Streckensperrungen. Die Bahn rät dazu, sich vor Fahrtantritt über die Verbindungen zu erkundigen. Am Mittag war die Strecke Aschaffenburg-Hanau zwischen Kahl und Dettingen wegen eines Baums auf den Schienen gesperrt. Nun läuft der Betrieb eingleisig. Auf der Strecke Nürnberg-Bamberg konnten zwischen Vach und Fürth wegen Gegenständen in der Oberleitung keine Züge fahren. Dort hat sich die Situation mittlerweile entspannt.

Sturmtief wirft Anhänger um - und stellt ihn wieder auf

Im Steigerwaldvorland ist ein LKW-Anhänger zum Spielball von Sturmtief Bennet geworden. Das Gespann aus Slowenien war auf der Bundesstraße 286 unterwegs, als eine heftige Sturmböe den unbeladenen Anhänger erfasste und ihn seitlich auf das Bankett umkippen ließ. 20 Minuten war die Schnellstraße von Gerolzhofen nach Schweinfurt bei Unterspießheim zur Bergung durch die Feuerwehr komplett gesperrt.

Kaum war das Gespann wieder 500 Meter unterwegs, brachten heftige Winde den Anhänger erneut zum Umkippen. Diesmal landete er seitlich auf einer Leitplanke. Die Feuerwehr musste aber nicht noch einmal tätig werden. Ein Windstoß von der anderen Seite, und der Hänger stand wieder.

Entwurzelte Bäume und beschädigte Dächer in Unterfranken

Seit dem Vormittag ziehen orkanartige Sturmböen auch über den Landkreis Aschaffenburg. Nach Angaben der Kreisbrandinspektion entwurzelte der starke Wind mehrere Bäume und beschädigte Hausdächer. Am Untermain seien schon mehr als 70 Einsatzstellen gemeldet worden, hieß es.

Zu Behinderungen kommt es aktuell noch auf der Strecke Aschaffenburg – Hanau. Hier hat ein umgestürzter Baum bei Karlstein am Main die Oberleitung beschädigt. Georg Thoma – Kreisbrandmeister im Landkreis Aschaffenburg – hat am Vormittag die Einsätze in der Kahlgrund-Gemeinde Mömbris koordiniert, wo gegen 14 Uhr der Strom ausgefallen ist. Dem Bayerischen Rundfunk sagte er vor Ort: "Warum und wo genau der Strom ausgefallen ist, das können wir noch nicht sagen. Wir haben hier natürlich eine Notstromversorgung aber auch das Internet funktioniert nicht."

Rund 30 Polizeieinsätze in Ostbayern

Seit den Mittagsstunden fegt Sturmtief "Bennet" auch über Ostbayern hinweg. Das Polizeipräsidium Oberpfalz hatte bislang 20 Einsätze. Aus Niederbayern werden rund 30 Polizeieinsätze gemeldet.

Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometern

Der Deutsche Wetterdienst warnt bayernweit vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 Stundenkilometern. Wo es Schauer gibt, rechnen die Meteorologen auch mit schweren Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern.

Erst am späten Abend sollte sich dies legen, zunächst in Franken, nach Mitternacht auch in Südbayern, wie ein Meteorologe vom DWD sagte. Dienstag bleibt das Wetter ungemütlich, mit einem Wechsel aus Schauern, Sonne und Böen.