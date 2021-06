Höchste Warnstufe: Starkregen und Sturm in Bayern

Es sind keine idealen Voraussetzungen fürs Public Viewing des heutigen Fußballspiels der deutschen Nationalmannschaft: In Teilen Bayerns müssen sich die Menschen weiterhin auf Gewitter, Stürme, Hagel und Starkregen einstellen. Von Südwesten her zögen von Dienstagnachmittag bis in die Nacht zum Mittwoch weitere Unwetter über Bayern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in München mit.

Am Nachmittag galt zeitweise die höchste Warnstufe 4 ("Extremes Unwetter") für München und das südwestliche Umland. Dabei gebe es Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis 120 km/h sowie "extrem heftigen Starkregen" und Hagel mit Korngrößen um 5 Zentimeter. Für viele andere Teile Bayerns galt die zweithöchste Warnstufe.

In der Nacht zum Mittwoch würden die Gewitter langsam nach Nordosten abziehen, sagen die Meteorologen voraus.