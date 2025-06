Ticker-Nachlese: So verlief der Unwetter-Abend in Bayern

18.08 Uhr: Unwettergefahr im Südosten - Wetterexperte warnt vor extrem großem Hagel

Die schwere Unwetterlage dürfte zunächst Baden-Württemberg betreffen. Laut dem SWR-Wetterexperten Michael Kost kann es zu Hagel mit "extrem großen Körnern" kommen, vor allem im äußersten Südosten nahe Bayern. Die Hagelbälle können sowohl Schäden an Autos und Dächern als auch in der Landwirtschaft verursachen. "Wer nicht unbedingt muss, sollte das Haus nicht verlassen", so Kost. Nähere Informationen zur Lage im Nachbarbundesland finden Sie beim SWR.

17.20 Uhr: Rock im Park und Bergkirchweih - Schlammschlacht erwartet

Auch in den nächsten Tagen könnte es regnerisch werden - mit Folgen für Großveranstaltungen in Bayern: Die Gäste von Rock im Park sollten sich auf viel Matsch einstellen. Am Freitag geht das Musikfestival in Nürnberg los. Bereits am Donnerstag wird das erste Fass auf der Erlanger Bergkirchweih angestochen. Auch dort könnte es nass werden. Einzelheiten lesen Sie hier.

16.15 Uhr: Im Video – Wo es brenzlig werden kann

Noch liegt nur eine Vorab-Warnung des Deutschen Wetterdienstes wegen der bevorstehenden Unwetterlage vor, für den späteren Nachmittag und Abend werden konkrete DWD-Unwetterwarnungen erwartet. Wie schlimm wird das Unwetter, wo kann es brenzlig werden? Mehr erfahren Sie von ARD-Wetterexperte Karsten Schwanke hier im Video.