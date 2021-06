Schwere Schäden nach Unwetter über weiten Teilen Bayerns

Unwetter auch in Amberg

In der Oberpfalz wütete das Unwetter in der Stadt Amberg. Auch die Landkreise Amberg-Sulzbach sowie Schwandorf waren besonders stark betroffen. Meist ging es laut Polizei um vollgelaufene Keller. In Schwarzenfeld fiel eine Person in einem Keller in einen Gulli und wurde dabei leicht verletzt. In Stadt und Landkreis Weiden sowie in den Kreisen Neustadt/Waldnaab und Tirschenreuth gab es 50 Einsätze.

Heftiger Hagel in Forchheim

In Oberfranken fiel vor allem im Landkreis Forchheim starker Hagel. In der Region um Igensdorf und Egloffstein waren Wiesen und Felder weiß von Hagelkörnern. Insgesamt zeigte sich die Lage im Regierungsbezirk aber ruhiger als in den vergangenen Tagen, so die Polizei. So habe es lediglich etwa 20 unwetterbedingte Einsätze gegeben.

Decke in Fürth eingestürzt

In Fürth stürzte am Dienstag die Zimmerdecke einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Grund dafür war wohl ein Wasserschaden, ausgelöst durch die Unwetter der vergangenen Tage. Es seien große Platten plötzlich auf den Boden gefallen, so die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr brachte die zehn Bewohner des Hauses in Sicherheit. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar.

Windhose in Schwaben

Im schwäbischen Friedberg hinterließ am Abend eine Windhose in der Siedlung Obermoos eine Schneise der Verwüstung. Ein Wohnwagen wurde durch Äste beschädigt, das Blechdach eines Hauses wurde weggerissen. Verletzt wurde niemand.