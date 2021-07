Unwetter in Bayern: Hof räumt auf, der Regen zieht weiter

Es ist etwas ruhiger geworden im oberfränkischen Landkreis Hof, dort wo die Unwetter der vergangenen Tage in Bayern am heftigsten gewütet haben. Laut Alexander Rosenthal von der Integrierten Leitstelle Hochfranken besteht aktuell keine akute Gefahrenlage. "Derzeit haben wir nur einen Einsatz, bei dem wir ein Gebäude durch einen bewässerten Bach sichern müssen." Trotzdem: Die Lage ist weiterhin gespannt: "Die Böden und Gewässer sind rappelvoll. Die Regenmengen, die in den nächsten Tagen kommen, sollen gemäß Vorhersage nicht zu groß werden, aber aufgrund des Sättigungsgrades der Flächen ist das eine Situation, die noch zu Problemen führen kann."

Aufräumarbeiten in Hof gehen weiter

Besonders im nördlichen Landkreis Hof sind in vielen Gemeinden Haushalte, Schulen, Kindergärten und Kirchen von den Überschwemmungen betroffen: "Die Situation hat sich hier aber beruhigt," sagt Dagmar Müller vom Landratsamt Hof. "Die Pegel sind zurückgegangen, aber überall wird derzeit aufgeräumt, in jeder Firma, in jedem Haushalt. Alle sind betroffen." In Selbitz können mehrere Firmen aufgrund vollgelaufener Keller und wegen des Schlamms ihre Produktion auf unbestimmte Zeit nicht fortsetzen. Insgesamt waren mehr als 1.000 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW im Einsatz. Derzeit helfen noch viele private Firmen beim Aufräumen und im Beseitigen der Schäden. Schulen und Kinderbetreuung sind jedoch wieder geöffnet.

Bad Birnbach kam mit blauem Auge davon

Glimpflich davon gekommen ist man in Bad Birnbach in niederbayerischen Rottal-Inn. Hier hat der Starkregen am Mittwochabend den Brombach über die Ufer treten lassen. Bis auf einige vollgelaufene Keller und wenige überschwemmte Straße hat der Regen laut Polizei aber keinen größeren Schaden angerichtet. Doch die B388 musste stundenlang gesperrt werden. Am späten Mittwochabend wurde sie wieder für den Verkehr freigegeben.

Passau sieht sich gerüstet

In der Stadt Passau, die 2013 und 2016 ebenfalls in Teilen überflutet wurde, scheint man jetzt gegen Starkregenereignisse gerüstet zu sein: Stadtbrandrat Andreas Dittlmann sagte dem BR, die Einsatzkräfte seien technisch enorm aufgerüstet worden – mit Pumpen, die größere Wassermengen bewältigen könnten, und Geräten mit speziellen Pump- und Saugsystemen, die verstopfte Kanäle und Durchläufe schnell freidrücken könnten.

Ansbach: Trinkwasserreinigung dauert

In Westmittelfranken hat der Starkregen nicht nur für Überschwemmungen und Verwüstungen, sondern auch für eine Verunreinigung des Trinkwassers durch E.coli-Bakterien gesorgt. Wie das Landratsamt Ansbach mitteilt, gilt für viele Bürgerinnen und Bürger im Kreis weiterhin die Anordnung, Trinkwasser abzukochen. Laut einem Sprecher des LRA könnte es noch eine Woche lang dauern, bis die Anordnung aufgehoben wird. So lange könne es dauern, bis das gechlorte Wasser im kompletten Wassernetz angekommen ist.

Wetter-Experte überrascht

Viele Kommunen waren auf den plötzlichen Starkregen in den vergangene Tagen nicht eingestellt gewesen. Auch für den Meteorologen Michael Sachweh war das Ausmaß in Bayern überraschend: "Im Unterschied zu den westdeutschen Unwettern, kam das in Bayern sozusagen aus dem Hinterhalt. Die Vorhersage lautete zwar örtliche Unwetter, aber es war nicht genau festzulegen." Die Unwetter, besonders in Oberfranken seien sehr plötzlich gekommen. Für den Norden Bayerns gibt Sachweh "allmählich Entwarnung", was Hochwasser betrifft. "Vielleicht noch im westlichen und südlichen Franken noch stärkere Regenfälle. Aber der Schwerpunkt der Regenfälle wandert in diesen Tagen bis zum Wochenende in den Süden Schwabens und Oberbayerns." Besonders am Alpenrand erwartet Sachweh bis zum Sonntag größere Regenmengen von bis zu 70 Liter pro Quadratmeter. "Das ist ein Drittel bis zu einer halben Monatsmenge."