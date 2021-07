Große Regenmengen im Allgäu: Straßen und Keller überflutet

In Oberfranken kam es nach einem kurzen aber kräftigen Gewitter mit starkem Regenschauer im Landkreis Coburg vielerorts zu leichteren Überschwemmungen.

Ab dem späten Montagabend sollte sich nach Angaben der Meteorologen die Wetterlage entspannen. Für die nächsten Tage rechnen sie nur noch mit vereinzelten Schauern und Gewittern in Bayern.

Sturm reißt Hochsitz um - Jäger tot

Bereits am Wochenende hatten starke Unwetter vor allem in Oberbayern gewütet - in Eglfing im Landkreis Weilheim-Schongau kam dadurch nach Angaben der Polizei vom Montag sogar ein Mensch ums Leben. Der 57-jährige Jäger saß am Sonntagnachmittag in einem Waldstück auf einem Hochsitz, als dieser nach bisherigen Erkenntnissen von einer Windböe umgerissen wurde. Obwohl Ersthelfer und der Rettungsdienst den Verunglückten umgehend versorgten, erlag dieser noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

In der Nähe von Rosenheim hatte laut Polizei eine Mure eine Straße mit Schlamm verschüttet. Bäume waren umgestürzt und Straßen und Keller geflutet worden. In den Landkreisen Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen gab es insgesamt über 100 unwetterbedingte Einsätze, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Menschen wurden den Angaben zufolge leicht verletzt, als ein Baum auf ihr Auto fiel.

Schlauchbootfahrer unterschätzen Isar nach Unwettern

Am Montagnachmittag mussten Feuerwehr und Wasserwacht am Isarwehr Großhesselohe zwei Schlauchbootfahrer retten. Die Frau und der Mann hatten die Fließgeschwindigkeit der Isar nach den Unwettern der vergangenen Tage unterschätzt, berichtet die Feuerwehr. Das Paar war mit einem Schlauchboot gegen das Wehr getrieben und an der hölzernen Staumauer hängengeblieben.

Augenzeugen alarmierten wegen der lebensgefährlichen Situation die Integrierte Leitstelle. Einsatzkräfte der Freiwilligen und der Berufs-Feuerwehr sowie der Wasserwacht eilten zur Unfallstelle. Die Frau konnte mit einem Rettungshubschrauber an einer Winde aus dem Schlauchboot gerettet werden. Der Mann rettete sich eigenständig auf die Staumauer. Von dort kletterte er, gesichert von der Feuerwehr, über eine aufgestellte Steckleiter auf den Wehrsteig. Beide in Not Geratenen blieben unverletzt.

Gewitter-Superzelle wütet am Sonntag im bayerischen Oberland

Eine sogenannte Gewitter-Superzelle, eine mächtige Gewitterwolke, ist Sonntagabend über den nördlichen Bereich vom bayerischen Oberland gezogen. Vor allem zwischen Huglfing, Uffing und Habach hinterließ das Unwetter Verwüstung.