Unwetter-Ticker: Gewitter und Hagel – hier wird’s brenzlig

13.00 Uhr: DFB-Länderspiel in München gefährdet?

"Feuchtwarme energiegeladene Luft" registriert der Deutsche Wetterdienst (DWD) heute im Großraum München. Entsprechend warm ist es auch vor den Toren der Allianz-Arena, bis zu 27 Grad am Mittag.

Deutlich kühler dürfte es heute Abend während des Nations-League-Halbfinals zwischen Deutschland und Portugal werden – wenn es denn überhaupt stattfindet: Mehrere hochaufgelöste DWD-Modelle sehen Unwetter mit Gewitter, Starkregen und Hagel für den Abend vor. Entscheidend ist dabei die Uhrzeit. Laut einem Modell wäre das Unwetter um 20 Uhr vorbei, eine Stunde vor Anpfiff. Ein anderes sieht einen Zeitkorridor von 20 bis 22 Uhr vor, was einen pünktlichen Anpfiff um 21 Uhr unmöglich machen würde. Dass die Allianz-Arena gänzlich verschont bleibt und das Unwetter nördlich von Fröttmaning vorbeizieht, ist auch im Rahmen der Modelle ein Szenario.

12.00 Uhr: So entsteht die brisante Wetterlage

Die Entstehung solcher brisanten Unwetterlagen wie heute erklärt Tim Staeger aus dem ARD-Wetterkompetenzzentrum folgendermaßen: "Wir haben sehr schwülwarme Luft, die aus Südwesteuropa nach Bayern eingeflossen ist. Im Laufe des Nachmittags und Abends kommt eine Kaltfront von Westen. Diese kalte Luft schiebt sich unter die schwüle Luft wie ein Keil und zwingt sie zum Aufsteigen. Diese Prozesse lösen die schweren Gewitter aus. Hinzu kommt noch, dass es am Vormittag in Niederbayern noch sonnig ist." Das bedeutet für den Meteorologen: "Die bodennahe Luft wird noch weiter angeheizt. Die Gewitter finden dort sozusagen optimale Bedingungen vor, um sich zu richtig schweren Unwettern auszuwachsen."

11.20 Uhr: DWD-Vorabwarnungen vor extremem Unwetter in Bayern

Im Freistaat werden heute schwere Gewitter mit Hagel, Sturmböen und Starkregen erwartet. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge besteht einer Vorab-Warnung zufolge vor allem zwischen Schwaben und Bayerwald große Unwettergefahr. Konkrete Unwetterwarnungen der höchsten Stufe 4 (extremes Unwetter) sind nicht ausgeschlossen.

"Es geht von Baden-Württemberg aus los, zieht dann voraussichtlich nördlich an München vorbei und zieht im Bayerischen Wald ab", schilderte ein Experte des DWD. "Der Höhepunkt ist zwischen 19.00 und 21.00 Uhr, aber es geht schon im Laufe des Nachmittags los."

Vereinzelt könnten die Hagelkörner dann einen Durchmesser von fünf Zentimetern erreichen, wie der DWD mitteilte. Mit geringer Wahrscheinlichkeit seien sogar bis zu zehn Zentimeter möglich. Darüber hinaus könnte es punktuell Starkregen mit bis zu 30 Litern pro Quadratmeter geben. In den Föhntälern der Alpen sind Böen zwischen 50 und 60 Kilometern pro Stunde zu erwarten, die in der Nacht zum Donnerstag rasch abklingen sollen. Am Donnerstag soll es in Bayern hauptsächlich regnen und nur noch vereinzelte Gewitter geben.