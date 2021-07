Deutscher Wetterdienst: Vorwarnung vor Gewittern im Oberland

Nach dem Unwetter ist vor dem Unwetter: Stefan Schwarzer, langjähriger Wetterbeobachter beim Observatorium Hohenpeißenberg sagte dem BR am Mittag, dass auch heute ähnliche lokale Unwetter wie gestern und vorgestern möglich seien.

Maibaum stürzt um und beschädigt Autos

Die allgemeine Neigung zu lokalen Unwettern werde sich morgen wieder entspannen, die Gewitterneigung könne dann abnehmen. Im südlichen Landkreis Weilheim-Schongau und im Ostallgäu hatte eine Gewitterzelle gestern lokal eine Schneise der Verwüstung geschlagen. In Prem am Lech beschädigte ein umgestürzter Maibaum mehrere Autos, zwischen Prem und Habach wurden hunderte Bäume umgeknickt oder entwurzelt.

Ein ungeklärter Todesfall

Die Leitstelle Oberland verzeichnete gestern an die 180 Anrufe und Einsätze. In Eglfing wurde bereits am Sonntag ein Mann nur noch leblos unter einem umgestürzten Hochsitz gefunden. Die Kripo Weilheim ermittelt, ob der 57-jährige Mann durch die Unwetter ums Leben gekommen ist.