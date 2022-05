Schweres Unwetter: Autos stecken bei Garmisch in Tunnel fest

Schwere Unwetter haben am Donnerstagabend Teile Bayerns heimgesucht. Am stärksten betroffen war der oberbayerische Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Wegen starker Überschwemmungen ist dort noch am Tag danach die Bundesstraße 23 bei Saulgrub gesperrt. In einem vollgelaufenen Tunnel sind mehrere Fahrzeuge eingeschlossen.

B23 bei Garmisch-Partenkirchen nach Starkregen gesperrt

Nach Starkregen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen bleibt die Bundesstraße 23 bei Saulgrub weiter gesperrt. Grund sind ein mit Wasser vollgelaufener Tunnel und ein überfluteter tiefer liegender Streckenabschnitt. "Die Feuerwehr kontrolliert stündlich, ob noch Autos in dem Tunnel sind", sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Oberland.

Am Donnerstagabend waren starke Regenfälle in und um die Gemeinden Saulgrub, Bad Kohlgrub und Bad Bayersoien niedergegangen. Nach Angaben des Sprechers wurden Feuerwehren zu mehr als 50 Einsätzen alarmiert - vor allem wegen vollgelaufener Keller, Garagen und wegen überfluteter Straßen. Verletzte habe es nach ersten Erkenntnissen keine gegeben. Ein Sprecher der Polizei bestätigte die Einschätzung.

Autos stecken bei Saulgrub im Tunnel fest

Am Morgen hieß es von der Feuerwehr, drei Autos steckten noch in dem überfluteten Tunnel fest. Ob sich noch Personen in den Fahrzeugen befinden, konnte Kreisbrandmeister Herbert Maurus nicht sicher sagen. Es schauten die Dächer von einem schwarzen und einem weißen Fahrzeug aus dem Wasser.

Augenzeugen zufolge steckt auch ein Feuerwehrauto in dem Tunnel fest. In der Nacht wurde eine Person von Feuerwehrkräften mit einer Leiter vom Fahrzeugdach ihres Wagen gerettet. Nach Angaben der Polizei werden derzeit keine Personen vermisst.

Taucher suchen nach Menschen und Fahrzeugen

Noch in der Nacht hatten Taucher versucht, in den Tunnel zu schwimmen und nach Menschen und Fahrzeugen im Wasser zu suchen. Wegen der Dunkelheit war dies aber nicht möglich gewesen. Am Freitagmorgen ging die Suche weiter.