Unwetter in Bayern: Autobahn überschwemmt, Turnhalle abgedeckt

Über den Freistaat sind erneut schwere Gewitter gezogen. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr mussten am Nachmittag und am Abend vor allem in Franken wegen umgeknickter Bäume, überschwemmter Straßen und vollgelaufener Keller ausrücken.

DWD-Unwetterwarnung in mehreren Bezirken

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte zeitweise vor Unwettern in den Regierungsbezirken Unterfranken, Oberfranken, Mittelfranken, Schwaben, Oberpfalz und Oberbayern. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken sprach am Abend von "etlichen Einsätzen". In Trebgast (Landkreis Kulmbach) etwa sei durch das Unwetter eine Turnhalle abgedeckt worden.

Die Präsidien in Unter- und Mittelfranken meldeten zunächst keine Vielzahl von Einsätzen. Die Autobahn 6 wurde laut einem Polizeisprecher zwischen Neuendettelsau und Schwabach in Mittelfranken überschwemmt, konnte nach kurzer Sperrung aber wieder freigegeben werden. In der Oberpfalz, in Oberbayern und in Schwaben blieben laut den zuständigen Polizeipräsidien unwetterbedingten Einsätze aus. Verletzte waren zunächst nicht bekannt.

Weitere Gewitter möglich

Laut DWD sind bis zum Morgen und dann etwa ab dem Mittag einige Gewitter möglich, mit örtlich Starkregen um die 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie Hagel und Windböen um die 60 Kilometer pro Stunde. Vereinzelt sei auch Starkregen um die 30 Liter, Hagel mit 2 bis 3 Zentimeter großen Körnern und Sturmböen um 85 Kilometer pro Stunde nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Dienstag dann von Norden her abklingendes Gewitterrisiko.

Welche Gebiete des Freistaats aktuell betroffen sind, ist auf der DWD-Warnkarte zu sehen.