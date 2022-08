Unwetter im Raum Nürnberg-Fürth - viele Feuerwehreinsätze

Schwere Unwetter und ihre Folgen halten Polizei und Feuerwehr im Raum Nürnberg-Fürth derzeit in Atem. Wie ein Polizeisprecher dem BR auf Nachfrage sagte, sei die Situation aktuell extrem angespannt. Zahlreiche Keller seien vollgelaufen, teilweise auch Unterführungen.

Wasser in Unterführung: Autoinsassen von Feuerwehr befreit

In Zirndorf im Landkreis Fürth wurden mehrere Fahrzeuge von Wassermassen in einer Unterführung überrascht und steckten fest. Teilweise mussten die Insassen von der Feuerwehr befreit werden. Das Wasser stand bereits hüfthoch in der Unterführung, so der Polizeisprecher.

Umknickende Bäume und Verzögerungen im ÖKNV

Zudem knicken immer wieder Bäume um. Dabei wurde beispielsweise auch eine Telefonleitung beschädigt. Auch die VAG hat im öffentlichen Nahverkehr derzeit mit den Unwettern zu kämpfen. Laut deren Webseite kommt es im Stadtgebiet Nürnberg derzeit auf zahlreichen Buslinien zu Beeinträchtigungen.