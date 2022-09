> Unwetter im Allgäu: 27-Jährige in der Starzlachklamm vermisst

Nach einem starken Gewitter im Allgäu sind am Samstag in der Starzlachklamm mehrere Menschen verletzt worden. Eine 27-Jährige wird noch immer vermisst. Die Suche soll am Sonntagmorgen fortgesetzt werden.