Unwetter: Hagelkörner wie Golfbälle in Wolfratshausen

Es gibt viel zum Aufräumen in Wolfratshausen: Gullys sind übergelaufen, Wasser ist in Gebäude eingedrungen: Zentimeter hoch steht es am Dienstag noch in Kellern wie in Dachgeschossen. Dachfenster wurden zerschmettert, Wasser trat ein.

Hagelgeschosse töten Vögel

Die golfballgroßen Hagelkörner haben eine Spur der Verwüstung durch Wolfratshausen gezogen. Putz wurde von Häusern abgeschlagen, tote Vögel liegen am Boden, sie wurden vom Hagel getroffen. Menschen wurden nach Informationen der Polizei nicht schwerer verletzt.

Platzwunden und blaue Flecken