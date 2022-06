Unwettergefahr: Es braut sich wieder etwas zusammen

In vielen Regionen Deutschlands müssen sich die Menschen in den kommenden Tagen auf Unwettergefahren einstellen. Bis zum Wochenende kann es in weiten Teilen des Landes zu heftigem Starkregen, schweren Sturmböen und Hagel kommen, im Einzelfall können die Körner so groß wie Tischtennisbälle sein, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Ab dem späteren Nachmittag könnte es in Bayern losgehen, dann steige die Gewitter- und Unwettergefahr von Südwesten ausgehend markant.

Heftige Unwetter mit Starkregen und Hagel möglich

Der DWD rechnet mit kleinräumigen Unwettern mit heftigem Starkregen mit Mengen um 30 l/qm in einer Stunde, Hagel und schweren Sturmböen um 100 km/h. Punktuell sei auch extremer Starkregen über 40 l/qm in kurzer Zeit möglich, außerdem seien Hagel um 3 cm und orkanartige Böen um 110 km/h nicht ausgeschlossen. Schwerpunkt der Unwetter werde wahrscheinlich zunächst Südbayern sein, in der Nacht Ostbayern.

DWD-Meteorologe: "Dampf im Kessel"

"Es ist weiterhin Dampf im Kessel, denn an der eingefahrenen Wetterlage ändert sich quasi nichts", so ein Meteorologe des DWD. Ursache für die hohe Gewittergefahr sind ein Tiefdruckgebiet bei den Britischen Inseln und ein Hochdruckgebiet über Osteuropa. Sie sorgen dafür, dass aus Süden und Südwesten feuchte Mittelmeerluft nach Deutschland zieht. Genau über Deutschland liege dann eine Luftmassengrenze, in deren Bereich es immer wieder zu Schauern und Gewittern mit Unwetterpotential kommen könne.

Hohe Temperaturunterschiede

Während in Ostbayern heute bis zu 32 Grad erwartet werden, liegen die Temperaturen in Unterfranken teils unter 20 Grad. Im Osten Deutschlands erwartet der Wetterdienst auch die stärkeren Gewitter. Am morgigen Dienstag dürften sich vor allem in der Südhälfte Deutschlands wieder Gewitter und Unwetter zusammenbrauen, die dann in der Nacht zum Mittwoch in den Norden ziehen. Am Mittwoch soll es laut Wetterdienst fast in ganz Deutschland recht unbeständig bei schwülwarmen Temperaturen werden.