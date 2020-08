Unwetter-Einsätze in der Oberpfalz sind glimpflich verlaufen

Unwetter und Starkregen haben den Feuerwehren in der Oberpfalz ein paar Einsätze am Freitagabend beschert. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz dem BR mitteilte, kamen die meisten Einsätze aus dem Landkreis Cham. Am Freitagabend bis 19:30 Uhr wurden in der Oberpfalz insgesamt rund 20 unwetterbedingte Einsätze gezählt.

Baum auf Bahngleis und überflutete Straßen

Am häufigsten rückten die Einsatzkräfte aufgrund von umgestürzten Bäumen oder auf der Straße liegenden Ästen aus. Zu Unfällen oder Sachschäden kam es glücklicherweise bislang nicht, so ein Sprecher der Polizei. Es sei bisher alles glimpflich verlaufen. Der schwerste Einsatz war die Entfernung eines umgestürzten Baumes auf einem Bahngleis im Landkreis Cham. Dieser konnte aber schnell entfernt werden. Gegen 18.30 Uhr beruhigte sich die Wetterlage in der Oberpfalz.