Unwetter bei Nürnberg: Verletzte bei Einsturz einer Hütte

Hütte am Segelhafen eingestürzt

Das heftige Unwetter in Mittelfranken verursachte viele Feuerwehr- und Polizeieinsätze. In Enderndorf am See bei Spalt im Landkreis Roth hat eine vom Sturm umgewehte Holzhütte 14 Urlauber unter sich begraben und verletzt, zwei davon schwerer. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die Urlauber wegen des Unwetters in der Hütte am Großen Brombachsee untergestellt. Sie wurde vermutlich von einer starken Windböe zum Einsturz gebracht. Ersthelfer holten die Urlauber unter den Holztrümmern hervor. Eine Frau wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe aber nicht, so die Polizei. Zudem kam ein Kind mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik. Die anderen Urlauber seien leicht verletzt worden. Das Unglück wütete gegen 18.20 am Segelhafen in Enderndorf am See.

"Land unter" für die Einsatzkräfte

In Ansbach meldete die Integrierte Leitstelle bisher rund 100 Einsätze (Stand: 19.10 Uhr) wegen des starken Unwetters am Abend in Westmittelfanken. "Land unter" - so lautet dazu der Kommentar eines Pressesprechers auf Anfrage des BR. Vor allem umgestürzte Bäume und Gerüstsicherung beschäftigten die Einsatzkräfte, weniger der Regen. Bei Neuendettelsau ist wegen eines umgestürzten Baums ein Zug auf der Strecke stehen geblieben. Die Einsatzkräfte sind damit beschäftigt, die Schienen wieder frei zu bekommen.