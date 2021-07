Schwere Unwetter in Hof - der nächste Starkregen droht

Die Unwetter mit starken Überschwemmungen in Oberfranken sind gerade abgeflaut - schon droht bereits der nächste, heftige Regen. Von Mittwochabend an und in der Nacht zum Donnerstag könnte es auch im nördlichen Franken wieder stark regnen, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Zunächst treffe das Unwetter aber wahrscheinlich das Allgäu und Schwaben.

BR-Wetterexperte: Unwettertief steckt über Franken fest

Michael Sachweh ist der Wetterexperte des Bayerischen Rundfunks. Die jüngsten schweren Unwetter in Franken sind auch für ihn etwas besonderes. Die Region sei eigentlich für ihre Dürreanfälligkeit bekannt. Die derzeit immer wiederkehrenden Unwetter erklärt der Experte mit einem Tief, das sich über Franken eingenistet habe. Es habe sich von dem sogenannten Jetstream, der es für gewöhnlich nach kurzer Zeit weiter in Richtung Osten abziehe, gelöst und stecke nun regelrecht zwischen zwei Hochdruckgebieten fest. Der Schwerpunkt wandere in den nächsten Tagen allerdings aus dem Norden Bayerns in den Süden ab.

Nächster Starkregen und Sturmböen drohen

So sieht das auch der Experte des Deutsche Wetterdienstes, Guido Wolz. Gerade zum Wochenende sei an den Alpen und im Alpenvorland sehr viel Niederschlag zu erwarten. Hinzu kommen schwere Sturmböen. Aber auch das nördliche Franken bleibe ein Risikoschwerpunkt, sagt Wolz.

Überschwemmung im Landkreis Hof: 88 Liter Regen pro Quadratmeter fallen

Ob es so schlimm wird wie in der Region Hof, ist nach Auskunft des DWD noch unklar. In der Nacht zum Mittwoch waren in Stadt und Landkreis Hof bis zu 88 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Keller und Straßen wurden überflutet, Bäume stürzten um, es kam zu Stromausfällen. Bis zum Morgen galt im Landkreis Hof der Katastrophenfall.

Die ganze Nacht und auch am Mittwoch waren Helfer im Einsatz, um Wasser aus Häusern zu pumpen und Straßen befahrbar zu machen. Der Integrierten Leitstelle Hochfranken wurden von Dienstagnachmittag bis in die Nacht rund 650 Einsätze gemeldet, die mit dem Unwetter zu tun hatten. Von der Heftigkeit des Unwetters zeigten sich selbst die Rettungskräfte überrascht: So extrem habe er das seit Jahren nicht erlebt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem BR.

Unfälle wegen Aquaplaning auf Autobahnen bei Hof

Der Starkregen in Oberfranken hatte auch zu drei Unfällen aufgrund von Aquaplaning auf den Autobahnen in der Region Hof geführt. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt, und es entstand 56.000 Euro Sachschaden, heißt es von der Polizei.

Trotz Unwetter: Mehr Sonne als sonst in Bayern

Entgegen der landläufigen Meinung seien wechselhafte Sommer mit häufigen und kräftigen Regenfällen typisch für Mitteleuropa. Wochenlange Hitze sei eher die Ausnahme. Derzeit falle aber deutlich mehr Niederschlag, als sonst, so der Wetterexperte des DWD, Guido Wolz. Trotz jüngster Unwetter liege Bayern in Sachen Sonnenschein seit Beginn des meteorologischen Sommers mit mehr als zehn Prozent im Plus. Und auch BR-Wetterexperte Sachweh will noch keinen Trend zu mehr und heftigeren Unwettern ausmachen. Die vergangenen Jahren seien eher überdurchschnittlich trocken und heiß gewesen. Ein Wetter wie in diesem Jahr sei für die Region eher normal.

Mit Material von dpa.