Unverkaufte Winterkleidung: Ab in den Schredder?

Ob warme Mützen, Daunenjacken in verschiedenen Farben oder Wollmäntel: Im Moderhaus Wöhrl in der Nürnberger Innenstadt gibt es noch einige Winterware. Obwohl die um teilweise mehr als 50 Prozent reduziert ist, hängt sie noch auf den Kleiderstangen. Sebastian Winnig, Geschäftsleiter der Filiale, schätzt, dass noch zirka 15 Prozent an unverkauften Textilien aus dem Winter auf den Verkaufsflächen zu haben sind. Der Grund dafür: der seit Wochen anhaltende Lockdown.

Bis zu 40 Prozent unverkaufter Ware

Der Handelsverband Textil (BTE) schätzt, dass zwischen 30 bis 40 Prozent an unverkaufter Winterware noch in den Geschäften in Deutschland zur Verfügung steht. Das seien hunderte Millionen Teile darunter auch Socken, Wäsche und Gürtel, so ein Sprecher des Verbands. Bei Wöhrl wird versucht, die unverkauften Textilien vor allem auch online noch verkaufen zu können. Ein Teil der Ware wird aber auch an die Lieferanten zurückgegeben und mit neuer Saisonware getauscht, also zum Beispiel Kleidung für den Frühling. Was aber die Lieferanten mit der zurückgegebenen Ware machen, das könne man nicht genau sagen, so Sebastian Winnig von Wöhrl. Das sei auch nicht mehr "unser Brett" so der Geschäftsleiter.

Greenpeace: Ware wird verschrottet

Für Viola Wohlgemuth von Greenpeace sind solche Aussagen aus der Modebranche nichts Neues. Sie wirft der Textilindustrie vor, sich hinter Intransparenz zu verbergen. Solange man nicht genau belegen könne, wie viel Ware vernichtet werde, könne man auch immer sagen, es würde nichts vernichtet werden, so Wohlgemuth. Bei einer Umfrage der Fachzeitschrift "TextilWirtschaft" hätten außerdem neun Prozent aus der Branche offen zugegeben, dass sie davon ausgehen, am Endes des Lockdowns Ware vernichten zu müssen. Greenpeace habe zudem in der Vergangenheit stichpunktartig nachgewiesen, das neuwertige Ware vernichtet wird. Das Grundproblem sei, dass einfach viel zu viel produziert werde.

Spenden von Saisonware möglich

Bis vor Kurzem musste auf Spenden neuer Saisonware noch 19 Prozent Umsatzsteuer gezahlt werden. Eine Tatsache, die die Händler daran hinderte, ihre Winterware auch zu spenden. Jetzt wurde diese Regelung bis zum Ende des Jahres vom Bundesfinanzministerium außer Kraft gesetzt. Lukas Schlabschi von Glore, einer Firma aus Nürnberg, die nachhaltige Textilien verkauft, findet diese neue Regelung gut. Man habe auch schon vorher Ware gespendet, so Schlabschi. Auch wenn die Firma versucht, Überschüsse in den Lagern durch geringere Bestellmengen zu verhindern, gibt es auch hier noch einiges an Winterware. Die soll online noch verkauft werden.

Wöhrl will einlagern

Auch bei Wöhrl habe man die Bestellmengen aufgrund des Lockdowns angepasst, so Sebastian Winnig. Außerdem will man das "ein oder andere Teil" der Winterware auch einlagern und im kommenden Winter wieder zum Verkauf anbieten. Das alles wäre ein wichtiger Schritt um zu verhindern, das Winterware unter Umständen vernichtet wird.