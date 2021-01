Staatsanwaltschaft klagt früheren Leiter von HWK-Tochter an

Die Staatsanwaltschaft Hof hat Anklage gegen den früheren kaufmännischen Leiter der Gewerbe-Treuhand Oberfranken GmbH (GTO), Klaus R., erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, besteht der Verdacht, dass sich der heute 60-Jährige in 652 Fällen strafbar gemacht hat. Bereits im Dezember wurde R. vom Arbeitsgericht Bayreuth zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von zwei Millionen Euro verurteilt.

830.000 Euro von Konten der GTO überwiesen

Zum einen soll der Mann fünf Jahre lang Geld von einem Firmenkonto auf sein privates Konto überwiesen und so einen Schaden von rund 830.000 Euro verursacht haben. Zum anderen soll er eine Firmen-Kreditkarte für private Zwecke genutzt und so weitere 120.000 Euro veruntreut haben.

Neben seiner Anstellung bei der GTO war Klaus R. auch bei der Gewerbe-Treuhand Unternehmens- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft (GTU) - ebenfalls eine HWK-Tochter - als Geschäftsführer tätig. Beide Unternehmen sollen der Staatsanwaltschaft zufolge geschädigt worden sein.

Darüber hinaus soll R. fast 600.000 Euro zu wenig Umsatzsteuer für die GTO an das Finanzamt abgeführt haben.

Handwerkskammer fordert Schadensersatz von früheren Chefs

Die Gewerbe-Treuhand Oberfranken ist ein Tochterunternehmen der Handwerkskammer Oberfranken. Sie erstellt Bilanzen und Jahresüberschüsse sowie Steuererklärungen vor allem für Handwerksbetriebe, aber auch für Privatleute. Weil sie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben sollen, fordert die Handwerkskammer auch Schadensersatz von ihrem früheren Präsidenten, Thomas Zimmer, sowie dem früheren Hauptgeschäftsführer, Thomas Koller.

Überweisungen ohne Beschluss und Verwendungsnachweis

Konkret heißt es, die früheren Chefs der Handwerkskammer hätten zugelassen, dass ein Teil der veruntreuten Gelder zuvor ohne Beschluss und Verwendungsnachweis von der Kammer an die GTO überwiesen wurde. Auf diesem Weg seien Zahlungen, Bürgschaften und Darlehen in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro gewährt worden, wie ein Rechtsgutachten ergeben habe. Zumindest einen Teil der Schadens hätte Zimmer verhindern können, so HWK-Geschäftsführer Bernd Sauer.

HWK-Chefs Zimmer und Koller zurückgetreten

Beide waren im Laufe des Untreue-Skandals zurückgetreten. Auch gegen Kollers Vorgänger, den früheren Hauptgeschäftsführer Horst Eggers, wird wegen Verletzung der Aufsichtspflicht ermittelt. Er habe das System etabliert, unter dem R. seine kriminellen Machenschaften unkontrolliert ausüben konnte, heißt es zur Begründung. Nachfolger Koller habe dieses System zumindest nicht hinterfragt. Klage eingereicht hat die Handwerkskammer auch gegen den früheren Geschäftsführer der GTO, Erwin W. Auch ihm wird die Verletzung seiner Aufsichtspflicht vorgeworfen.