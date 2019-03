Untreue-Prozess: Ingolstadts Alt-OB Lehmann beteuert Unschuld

Vor der großen Strafkammer des Ingolstädter Landgerichts hat der Prozess gegen Alt-Oberbürgermeister Alfred Lehmann begonnen. Das Zuschauerinteresse ist geringer als erwartet, wenn auch der 64 Sitze fassende Gerichtssaal zur Gänze gefüllt ist.

Anklage: Allgemeinheit Schaden von rund einer Million entstanden

Ruhig verfolgte Lehmann die Anklage. Der Staatsanwalt wirft ihm vor, sich bei Immobiliengeschäften persönlich bereichert zu haben. Lehmann soll zwei Baufirmen unter Verletzung seiner Amtspflichten Vorteile verschafft haben – zulasten der städtischen Töchter und damit letztendlich zulasten der Allgemeinheit. In Summe geht es um rund eine Million Euro. Die Anklage lautet deshalb auf Bestechlichkeit und Untreue in einem besonders schweren Fall.

Auch die Baufirmen sollen von den Absprachen mit Lehmann profitiert haben. Bei ihnen spiegeln sich die Vorwürfe. Sie erhielten laut Staatsanwaltschaft lukrative Zuschläge bei der Vergabe von Baugebieten in Ingolstadt. Die Anklage gegen sie lautet auf Bestechung und Beihilfe zur Untreue.

Lehmann bestreitet Vorwürfe

Direkt im Anschluss an die Verlesung der Anklage bestritt der Alt-OB sämtliche Vorwürfe. Nie sei er in Konflikt mit dem Gesetz gekommen, weil er sich "immer an die Regeln gehalten" habe. Er habe stets im Interesse der Stadt und ihrer Bürger gehandelt. Lehmann erklärte, er habe keine Absprachen mit den Baufirmen zulasten der städtischen Töchter gegeben.