Untreue: Immenreuther Bürgermeister genoss vollstes Vertrauen

Am zweiten Prozesstag hat der zweite Bürgermeister und Gemeinderat Josef Hecht ausgesagt: Der Gemeinderat habe Lorenz vertraut. Andererseits sei man "durch Falschaussagen" von Lorenz auch irregeführt worden.

Falschaussagen zu Grundstücksverträgen

Das Gremium sei davon ausgegangen, dass es stimme, als der Bürgermeister auf Nachfrage bestätigte, dass es die Kaufverträge für Grundstücke gegeben habe. Die Staatsanwaltschaft wirft Lorenz vor, Erschließungsarbeiten für ein Baugebiet veranlasst zu haben, ohne dass die Grundstücke der Gemeinde gehörten. "Wir sind irregeführt worden durch Falschaussagen", wirft Hecht dem Bürgermeister vor. Der habe mehrmals betont, dass alles "safe" sei. Man sei überrascht gewesen, als man gemerkt hat, dass das nicht stimmte.

Sich selbst Überstunden ausbezahlt

Weiterer Vorwurf der Staatsanwaltschaft Weiden: Der 44-Jährige soll sich Überstunden ausbezahlt haben, die er gar nicht geleistet hat. Der Gemeinderat habe keinen Allgemeinbeschluss gefasst, dass Überstunden ausbezahlt werden dürfen, sagte Hecht. Außerdem habe es von Lorenz, der vor seinem Bürgermeister-Amt Kämmerer war, nie eine Überlastungsanzeige gegeben. Deshalb sei man im Gemeinderat davon ausgegangen, dass die Überstunden abgebaut werden können.

Monatliche Auflistungen, wie viele Überstunden in der Verwaltung und im Bauhof angefallen sind, zeichnete der frühere Bürgermeister und direkte Amtsvorgänger von Lorenz, Peter Merkl, jeweils gegen. Laut Merkl habe es bei Lorenz aber keine Überstunden gegeben, die über den "üblichen Rahmen" hinausgingen.

Heinz Lorenz war bis 2014 Kämmerer in Immenreuth und für Personalsachen zuständig. Seit knapp fünf Jahren ist er Bürgermeister. Er sagte zu Prozessbeginn aus, dass er die Überstunden geleistet habe und davon ausgegangen sei, dass die Ausbezahlung so in Ordnung sei.

Überstunden-Berg auch beim Vorgänger

Der ehemalige Bürgermeister Peter Merkl verklagte die Gemeinde nach seinem Ausscheiden (2014) auf 1.200 Überstunden und gut 450 Urlaubstage, die laut Merkl aus Sitzungszeiten am Abend resultierten. Und auch der heute geschäftsleitende Beamte der Gemeinde schiebt einen Berg von 1.300 Überstunden vor sich her. Da sei man in Kontakt mit dem Landtag, um eine Regelung zu finden, bestätigte der zweite Bürgermeister Josef Hecht vor Gericht.

Heute und am Donnerstag sagen weitere Gemeinderäte und Grundstücksbesitzer aus. Ein Urteil könnte am 7. Februar fallen.