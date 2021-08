Unterwössen: 61-Jähriger mit Gleitschirm abgestürzt

Ein 61-jähriger Mann aus dem Landkreis Rosenheim ist am Donnerstag mit seinem Gleitschirm am "Balsberg" in Unterwössen tödlich verunglückt. Der Mann war Flugschüler an der dortigen Flugschule.

Gleitschirm zusammengeklappt: Ursache unklar

Nach einem zuerst reibungslosen Flug klappte sein Gleitschirm aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. Der Rosenheimer stürzte aus rund 30 Metern auf das offene Wiesengelände ab. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Die Bergung erfolgte durch die Bergwacht Marquartstein und den Polizeihubschrauber.