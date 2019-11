Unterwegs mit unterfränkischen Feuerwerkern

Eigentlich ist Jürgen Mattis im öffentlichen Dienst tätig, doch seit etwa zehn Jahren ist er auch als Pyrotechniker aktiv. Mit seiner Firma "Franken-Pyro" plant er nebenberuflich Feuerwerke in ganz Deutschland. Egal, ob zu Hochzeiten, Volksfesten oder Geburtstagen. Immer mit dabei: Seine Frau Julia.

Silvester-Kurs auf heimischem Hof

Zum ersten Mal überhaupt hat das Ehepaar Mattis nun einen "Silvester-Kurs" auf seinem Hof in Waldzell angeboten: 100 Euro kostet die Teilnahme, sechs junge Männer sind dazu gekommen. Mit dem Kurs will Mattis vor allem zeigen, wie man ein Feuerwerk sicher aufbaut. Besonders kleine Feuerwerks-Batterien sollten immer gut befestigt werden, warnt der 33-Jährige.

Eher Batterien als Raketen

"Generell ist wichtig, dass man vernünftiges und geprüftes Feuerwerk kauft, und das nicht im Ausland", rät Jürgen Mattis. Eine große Rolle spielen laut dem Pyrotechniker auch die Effekte des Feuerwerks. Für eine schöne Show empfiehlt Mattis deshalb, nicht zu sehr auf Raketen zu setzen: "Wenn ich was fürs Auge will, kaufe ich mir eine Mehrschuss-Batterie. Die zünde ich einmal an und im besten Fall habe ich dann eine Minute Show und kann das Ganze genießen."

Zusammenbauen, verkabeln und zünden

Am Ende des Silvester-Kurses gibt es nahe Waldzell ein großes Feuerwerk. Die beiden Kursleiter zeigen den Laien, wie man Feuerwerks-Batterien und Raketen richtig befestigt und verkabelt. Mit ganz einfachen Mitteln wie Klebeband und Kabelbinder. Später soll die explosive Show von Weitem per Zündanlage ausgelöst werden. Etwas anspruchsvoller sind eigene Spezial-Konstruktionen, die der 33-Jährige mit etwas Kreativität und Handarbeit gebaut hat: Etwa eine sich drehende Sonne auf einem Holzgestell oder ein flammendes Herz.

Kritik an Feuerwerk wegen Umweltbelastung

Seit diesem Jahr bekommen die Pyrotechniker aber immer mehr Kritik für ihr Handwerk. Der Grund: Feuerwerk produziert viel Feinstaub. Deswegen fordern Umweltschützer vielerorts, Silvester-Feuerwerk zu verbieten oder zumindest einzuschränken. Jürgen Mattis hält solche Forderungen für übertrieben. Der 33-Jährige sieht eher in den Verpackungen der Feuerwerkskörper ein Problem: "Wenn die jeder wegräumen würde, bräuchten wir uns überhaupt keine Gedanken machen."