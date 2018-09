19.09.2018, 08:42 Uhr

Unterwegs im Landtagswahlkampf: Die Grünen

Die Grünen treten mit zwei Spitzenkandidaten in Bayern an und das offenbar mit Erfolg. In Umfragen sind sie zweitstärkste Kraft. Artenvielfalt, Insektensterben, Flächenverbrauch, Agrarwende und der Kampf gegen Rechts, darauf setzt die Ökopartei.