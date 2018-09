Unterwegs im bayerischen Wahlkampf: AfD

Freitagnachmittag, Deggendorf in Niederbayern: Am Wahlkampfstand der AfD hält Kathrin Ebner-Steiner einen Packen Flyer in der Hand. Nur wenige Passanten nehmen das Programm für die Landtagwahl 2018 aus den Händen der AfD-Kandidatin entgegen. Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr kam die Alternative für Deutschland in Deggendorf auf 19 Prozent der Zweitstimmen – den höchsten AfD-Wert aller bayerischen Wahlkreise.

"Wir stehen für einen harten Kurs in der Asylpolitik, und das verlangen die Menschen hier in unserem Land. Und deswegen wählen sie AfD", sagt Ebner-Steiner. Niederbayern, das war bis vor wenigen Jahren sicheres CSU-Land. Seit dem Flüchtlingssommer 2015 hat sich etwas verändert.

Enttäuscht von der CSU

Manche, die in der CSU ihre politische Heimat hatten, seien zur AfD übergelaufen, sagt Ebner-Steiner. "Die waren Konservative, und ich fühlte mich vertreten von der CSU. Aber das ist vorbei." Sie sei sehr enttäuscht von der CSU. Deswegen sei sie auch in die Politik gegangen und habe sich für die AfD entschieden.

Wer den Erfolg der AfD in Niederbayern verstehen will, er kommt an Kathrin Ebner-Steiner nicht vorbei. Die 40-jährige Bilanzbuchhalterin setzt sich für die Interessen der Landwirte ein, kritisiert die Flüchtlingspolitik und zeigt in der Öffentlichkeit immer zwei Seiten: die milde-freundliche und die strenge, je nach Situation. Die Mutter von vier Kindern ist Merkel-Gegnerin . In einem Moment noch spricht sie von der Wichtigkeit der Kirchen, in einem anderen bezeichnet sie sich als Freundin von Björn Höcke.

Kritik an Merkel

Der politische Gillamoos im Landkreis Kehlheim in Niederbayern. Beim traditionellen Schlagabtausch auf dem Volksfest setzt Ebner-Steiner auf die harte Seite: "Würden die Gebrüder Grimm noch leben, hätten sie ein Märchen gedichtet. Darin wäre Merkel die Rabenmutter, die die deutschen Kinder mit dem Giftapfel lockt und zur Strecke bringt."

Besonders die Kritik an Merkel bringt ihr Beifall. Sie ist Listenführerin in Niederbayern, Vizevorsitzende des AfD-Landesverbands und könnte im neuen Landtag Fraktionsvorsitzende werden, auch wenn sie darüber nicht spekulieren will.

Von der CSU über die Freien Wähler zur AfD

Einen Spitzenkandidaten hat die AfD in Bayern nicht. Jeder Listenführer kämpft in seinem Wahlkreis für sich und seine Leute. In Oberbayern ist es Franz Bergmüller. Jahrzehntelang war der 53-jährige Gastronom bei der CSU, ist mit dem Rauchverbot aus der Partei ausgetreten und zu den Freien Wählern. Seit 2013 ist er bei der AfD. Seine parteiinternen Gegner haben seine Mitgliedschaft angezweifelt. Nun hat ein Berliner Amtsgericht den Streit zu seinen Gunsten beendet.